Москва, 28 февраля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. На портал-агрегатор общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) совершено более 70 хакерских атак. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на пресс-конференции, посвященной первым итогам работы НОМ по фиксации нарушений в избирательной кампании по выборам президента России.

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«Сайт NOM24.ru, на котором агрегируются сообщения о возможных нарушениях и вся актуальная информация о выборах, за последние 12 часов подвергся более чем 70 хакерским атакам», — уточнил Коломойцев.

После проверки IT-адресов выяснилось, что вторжения происходили с территории Швеции и Нидерландов.

«Данные атаки удалось достаточно быстро пресечь», — подчеркнул координатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 февраля 2018 года, на карте выборов Национального общественного мониторинга (НОМ) из абсолютно разных источников собрано 574 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Более 100 из принятых сообщений не имеют никаких основания, они были помечены статусом «фейк».

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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