Ярославль, 28 февраля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Участок дороги Ярославль-Рыбинск в Тутаеве Ярославской области был сделан некачественно, однако местные власти приняли работы. Об этом заявил депутат муниципального совета городского поселения Тутаев Андрей Соловьев в своем видеообращении к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Видеообращение размещено в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Ремонт дороги

Ремонт проводился по поручению губернатора области. Контракт на ремонт участка дороги при въезде в Тутаев (проспект 50-летия Победы) был заключен в августе 2017 года. Заказчиком стало муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района», а исполнителем — ООО «Яравтодор». В ноябре ремонт дороги был закончен. Со ссылкой на главу района Дмитрия Юнусова депутат утверждает, что дорога принята.

«Но качество выполненных работ оставляет желать лучшего. По городу поползли слухи, что вместо положенных по проекту трех слоев асфальта — всего два. Что асфальт не прошел лабораторные испытания», — говорит депутат в своем видеообращении к губернатору.

Андрей Соловьев 29 января 2018 года сделал депутатский запрос в ООО «Независимая дорожно-строительная лаборатория», которое выполняло испытания материалов и конструктивных слоев дорожной одежды на этом участке. Депутат попросил прислать ему копии заключений испытания песчаного и щебеночного основания, а так же проб верхнего и нижнего слоя асфальта.

«Мы должны выезжать на объект по заявке заказчика, но при устройстве песчаного основания и щебеночного основания заказчик нас не вызывал. Таким образом, на контроль качества песка и щебня, а также контроль качества уплотнения работ по устройству песчаного и щебеночного основания, лабораторных заключений нет», — ответили эксперты депутату.

Кроме того, в лаборатории отметили, что сделать выводы о качестве укладки основания после асфальтировки уже невозможно. В письме также сказано, что при устройстве верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона заявок от подрядчиков также не было, следовательно качество смеси и покрытия тоже не проверялось.

Депутат в видеообращении к губернатору рассказал, что представителя лаборатории вызвали только один раз на отбор проб из двух нижних слоев. Как следует из полученного депутатом документа, из 12 отобранных проб только три прошли проверку. В остальных эксперты выявили отклонения по толщине слоя, по уплотнению, по водонасыщению.

«Эксперты пишут в своем заключении, что все данные нарушения не соответствуют проектным решениям, подлежат исправлению и не могут быть приняты заказчиком. Возникает вопрос — почему приняли и оплатили эту дорогу?» — говорит депутат.

Стоимость контракта по ремонту дороги составила 32,8 млн рублей, в результате торгов подрядчик уменьшил стоимость работ почти на 10 млн рублей.