Пермь, 28 февраля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Общество «Мемориал», являющееся иностранным агентом, выступило за переименование улиц города Перми, носящих советские названия, сообщает 27 февраля Business-class.

Советский плакат «Враг не дремлет... Будь бдителен!». 1961

Правозащитники считают, что необходимо поставить вопрос о смене названия улиц, носящих имена государственных деятелей, таких как Ленин, Свердлов, Куйбышев, Дзержинский и других.

По мнению иностранных агентов, данные исторические деятели являлись организаторами и идеологами политического террора.

Мемориаловцы считают, что данный вопрос носит спорный и болезненный характер? и его необходимо обсуждать с историками, лингвистами и краеведами, чтобы достигнуть в нём общественного согласия.

Однако, как отмечают активисты общественного движения «Суть времени», иностранные агенты несколько лукавят, когда поднимают эту проблему.

«Члены «Мемориала», известные своей последовательной антисоветской деятельностью, между прочим, за которую они получают финансирование из-за рубежа, почему-то не учитывают два фактора, когда поднимают этот вопрос», — отмечают активисты.

«Первый фактор: общественное согласие по этому поводу уже достигнуто, жители города выступают категорически против каких-либо переименований. Второй фактор: государственные деятели, вызывающие ненависть у иностранных агентов, не являются ни преступниками, ни террористами. Оценка их деятельности со стороны «Мемориала» — это лишь частное мнение данного общества, известного своей предвзятой антинаучной позицией», — резюмируют активисты.

Напомним, в конце января 2018 года в Перми была создана комиссия, которая должна была заняться переименованием ряда улиц города, носящих советские названия. Данная инициатива вызвала резкое неприятие в обществе, что стало причиной приостановки этих мероприятий.