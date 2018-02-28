Вашингтон, 28 февраля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Разработчики искусственного интеллекта из стартапа LawGeex смогли создать нейросеть, которая превзошла юристов по скорости и эффективности оценки документов. Об этом сообщается в издании Inverse.

(сс) CWitte Искусственный интелект

Во время эксперимента специалисты должны были оценить риски в пяти разных юридических соглашениях и обнаружить в них слабые места.

Отмечается, что люди справились с этой задачей с точностью в 94%, а искусственный интеллект — в 100%.

Представители компании заявили, что до эксперимента разработанный ими искусственный интеллект раньше никогда не сталкивался с документами, которые были проанализированы в ходе тестирования.

Отмечается также, что на сегодняшний день нейросети не могут заменить человека в юриспруденции, однако они способны ускорить работу и снять часть рутинных задач.

Читайте также: Учёные оценили способность ИИ вычислять рецидивы у преступников