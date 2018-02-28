Махачкала, 28 февраля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Дагестане будет выполняться под контролем. Помогать решать вопросы переселения будут специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ. Договоренность об этом заключена 27 февраля на встрече врио главы Дагестана Владимира Васильева с председателем наблюдательного совета организации Сергеем Степашиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

«Определили уже как минимум трех специалистов, которые будут у нас здесь. Они будут контроллерами, ревизорами и помощниками, что очень важно. Договорились, что теперь работа будет вестись под контролем», — объявил Васильев журналистам.

По словам Степашина, к осени 2018 года поставлена задача переселить более 1300 человек, так как дальше им оставаться в своих аварийных квартирах небезопасно. Для них уже построены новые дома, и «формально Дагестан программу переселения из аварийного жилья выполнил», отметил глава Фонда. Однако есть ряд проблем, из-за которых новые жильцы не спешат переселяться в свои дома. Одна из них — удаленность микрорайона новостройки от центра города. Нет детского сада, школы, транспорта. Вторая проблема — качество нового жилья, как например в Дербенте, отметил Степашин.

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«Нам всем нужно создать условия, объяснить людям, что это их шанс, и он не бесконечен. Надо переезжать в новое жилье, потому что застройка в Махачкале большая, проблема с площадями. А ветхое жилье нужно сносить. Сегодня мы уже определились с исполнителями. У нас не просто все, к сожалению. Некоторые наши руководители сейчас не отвечают за то, что они сделали. Кто-то находится под следствием», — приводит слова Васильева РИА «Дагестан».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2008—2015 годах Дагестан получил на реализацию программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья 6,6 млрд рублей из средств Фонда реформирования ЖКХ. Еще 2,4 млрд рублей регион добавил из своего бюджета на условиях софинансирования.

За восемь лет переселены из аварийного жилья около 11 тысяч человек. В 2016 году республика получила еще более 1,1 млрд рублей. На эти средства должны были переселить в новые квартиры около трех тысяч человек.

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Однако летом 2017 года в Дагестан прибыла комиссия Фонда содействия реформированию ЖКХ. Специалисты, проверив ситуацию в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях, установили, что к качеству выполненных работ «возникает масса вопросов».

О том, что их квартиры построены с нарушениями, заявляли и жильцы домов по улицам Лиственная, дом 46, и Олега Кошевого, дом 41 в городе Махачкале. Отказываясь въезжать в новые дома, они потребовали создать комиссию и проинспектировать качество строений. В нее вошли руководитель республиканской Госжилинспекции, представитель «Гильдии строителей СКФО» и другие эксперты.

Среди нарушений, которые они выявили, была, в частности, замена утвержденных проектом строительных материалов на более дешевые и некачественные. Так, для наружных стен вместо газосиликатных блоков были использованы пеплоблоки, в лифтовых и вентиляционных шахтах вместо газоблоков — пеноблоки. Застройщик отказался от утепления наружных стен, использовал для внутридомовых перегородок гипсокартон.

Кроме того, не завершены обшивка несущих конструкций, работы на лестничных пролетах и в коридорах, а в подвалах новых домов собирались грунтовые воды, которые застройщик вынужден был круглосуточно откачивать.

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В феврале 2018 года во время проверки, которая была организована Генеральной прокуратурой РФ, МВД и ФСБ РФ, было выявлено, что при выполнении программы переселения граждан из ветхого жилья был нанесен ущерб госбюджету на сумму более 386 млн рублей. Установлено, что цена стоимости квадратного метра жилья была увеличена с 25 450 рублей до 34 850 рублей. Подписи под постановлением, которым устанавливалась новая стоимость жилья, поставили министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ибрагим Казибеков и председатель правительства РД Абдусамад Гамидов.

Последний из них в настоящее время находится под арестом, ему вменяют в вину еще ряд эпизодов превышения полномочий. А у Казибекова 27 февраля был проведен обыск, но самого министра в доме не оказалось. По некоторым данным, он ударился в бега и находится на Украине.

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