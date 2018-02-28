Ярославль, 28 февраля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области подтвердили проведение экспериментальных работ по оптимизации светофорного регулирования на Московском проспекте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook Дороги Ярославля Пробка на Московском проспекте

По официальной информации, план координации призван обеспечить движение транспорта в режиме «зеленой волны». Ни один из существующих методов компьютерного моделирования не дает полного понимания фактической ситуации и лучшим способом наладки фаз светофорного регулирования по сей день остается ручной подбор необходимых значений.

Первые изменения в работе светофоров протестированы 28 февраля на 12 светофорных объектах с целью выявить недочеты. Ввиду ряда ДТП, произошедших на проспекте, и возникшего затора, тестирование новой системы работы светофоров приостановлено.

«Специалисты транспортного комплекса оперативно вмешались в ситуацию и приняли меры по увеличению пропускной способности трассы. В настоящее время ситуация находится на оперативном контроле. Призываю горожан с пониманием отнестись к временным трудностям, так как внедряемые решения принесут большую пользу в дальнейшем», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Принято решение, что дальнейшее тестирование будет проводиться в периоды наименьшей плотности транспортного потока на Московском проспекте.