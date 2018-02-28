Москва, 28 февраля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Якобы вступающие в силу с 1 апреля новые стандарты соответствия Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) никак не отразятся на способности России принимать международные соревнования, сообщает 28 февраля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в руководстве российского спорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на менеджера WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд сообщил, что новые поправки в кодекс рекомендуют отдавать международные соревнования только тем странам, в которых полноценно действуют национальные антидопинговые агентства и национальные олимпийские комитеты.

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Основанием для такой информации стал «Международный стандарт соответствия кодексу WADA для подписавших сторон», который был опубликован на сайте агентства еще в декабре 2017 года. При этом российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено сертификата соответствия Кодексу WADA с 2015 года.

Однако, по словам источника, если даже новые изменения вступят в силу, то они будут применяться только к тем случаям несоответствия, которые возникнут после 1 апреля. Таким образом, стандарты WADA будут относиться к России в случае, если РУСАДА восстановят в правах, а затем снова лишат лицензии. Такой поворот событий крайне маловероятен, уверен источник.

Отметим, что в пресс-службе WADA опровергли появившуюся информацию о том, что в документы организации внесены поправки. В агентстве пояснили, что все изменения в действующий кодекс вступят в силу только в 2021 году. Таким образом, еще как минимум три года о полном запрете любых международных соревнований в России речь не идет.

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