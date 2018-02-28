Москва, 28 февраля, 2018, 11:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день на карте выборов Национального общественного мониторинга (НОМ) из абсолютно разных источников собрано 574 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил региональный координатор НОМ Никита Барановский на пресс-конференции, посвященной первым итогам работы НОМ по фиксации нарушений в избирательной кампании по выборам президента России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«По поступившим сигналам в обработке находятся 174 сообщения. Остальные сообщения уже получили какой-то статус. Решения получили 276 сообщений, среди которых были сообщения о незаконной агитации, о применении административного ресурса и т. д.», — привел цифры Барановский.

Больше всего сообщений о нарушениях избирательной кампании по выборам президента России приходится на города-миллионники. Есть субъекты, в которых количество сообщений приближается к 30.

По его словам, на карте выборов НОМ можно увидеть, что в Центральном ФО сообщений больше всего. Также достаточно большое количество сообщений федерального характера, которые относятся ко всей стране, но в основном это города-миллионники в ЦФО — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также Самара, Саратов и другие крупные города.

«Более 100 из принятых сообщений не имели никаких оснований, они были помечены статусом «фейк», — сказал координатор НОМ.

Помимо фейков есть сообщения, требующие вмешательства. В частности, представители НОМ в одном из штабов кандидатов в президенты РФ в Удмуртии обнаружили печатные издания с признаками незаконной агитации. Было дано предупреждение и изъят тираж газеты, отметил он.

«Кроме работы на региональном уровне, НОМ следит за избирательным законодательством и на федеральном уровне. На сегодняшний день подано 20 обращений о нарушениях в ЦИК — это сообщения об агитационных материалах кандидатов. Все ответы, полученные от ЦИК, будут зафиксированы на портале NOM24.ru», — подчеркнул Барановский.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время стартуют занятия по избирательному праву и процессу. Получить знания и применить их на практике смогут студенты около 200 высших учебных заведений частного сектора образования.

В день голосования 18 марта «Национальный общественный мониторинг» организует наблюдение на всех избирательных участках России.

Следить за ходом голосования наблюдатели будут как непосредственно на избирательных участках, так и с помощью инновационной системы видеонаблюдения НОМ.

Ход голосования наблюдатели будут контролировать с помощью портала-агрегатора NOM24.ru.

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