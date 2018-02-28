Киев, 28 февраля, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Количество граждан Украины, уезжающих в Польшу на заработки, будет увеличиваться в ближайшие несколько лет, заявил глава департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук, сообщают 28 февраля «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

По его словам, на Украине по-прежнему довольно низкая зарплата по сравнению с заработками в Польше. Это вызывает серьезный отток кадров с Украины, который будет расти в ближайшие два-три года.

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Тем не менее Николайчук оптимистично оценил будущее Украины. Экономист считает, что в течение ближайших 5−10 лет граждане Украине перестанут массово выезжать в Польшу, поскольку на Украине повысятся зарплаты и улучшится качество жизни. Отчего произойдет такая перемена — представитель НБУ не уточнил.

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Напомним, о проблеме с кадрами на Украине власти заявляли неоднократно. НБУ, к примеру, в начале февраля уже заявлял о том, что есть риск увеличения потока мигрантов с Украины в такие страны, как Россия, Польша, Италия и Чехия.

А по словам заместителя главы государственной службы занятости Украины Сергея Кравченко, украинские предприятия испытывают кадровый «голод», поскольку трудоспособное население предпочитает работать в других странах за более высокую зарплату, чем на Украине.