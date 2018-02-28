Краснодар, 28 февраля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Краснодарское АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» направило в Арбитражный суд края иск к администраторам группы «Жесть Краснодара» в Instagram.

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Истец просит суд признать недостоверными и порочащими репутацию сведения, размещенные в открытой группе социальной сети Instagram (группа «Жесть Краснодара»), а также намерен добиться удаления из сети интернет видеоролика, касающегося деятельности холдинга. Как сообщил «Коммерсантъ», суд возвратил заявление истцу, указав, что до обращения в суд заявитель не предложил ответчикам урегулировать конфликт в досудебном порядке. Решение суда «Агрокомплекс» уже обжаловал в апелляции.

Отметим, что сам администратор группы «Жесть Краснодара и Края» Сергей Доровских, комментируя ситуацию, заявил: «Ролик удалять не намерен, Агрокомплекс со мной никак не связывался».

Тут же Доровских опубликовал и собственно ролик, к которому, по его словам, у агрохолдинга возникли претензии: в нем демонстрируется упаковка обезжиренного творога с логотипом «Агрокомплекса им. Ткачева» (уже вскрытая), в которой содержится совсем не похожая на творог масса. Женский голос за кадром поясняет, что творог пролежал в холодильнике неделю, и «получилось что-то непонятное».

Мнения пользователей по поводу этого видео разделились.

«Да не может быть такого, бред собачий. Покупали не раз этот творог, он никогда таким не становится!!!»

«Ерунда какая-то. У меня дети от школы ездили на их молокозавод и птицефабрику по программе профориентации. Они туда экскурсии водят и показывают, как и из чего делают продукты».

«Натурпродуктов давно уже нет, молоко восстановленное, в молочные продукты подмешивают пальмовые масла и другие непонятные ингредиенты. Это никак не контролируется! Хотите натурпродукты, езжайте в станицы, покупайте у местных жителей со двора!»

Добавим, что, по данным издания «Новая Кубань», АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» принадлежит семье главы Минсельхоза РФ и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.