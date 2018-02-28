Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Более трети пенсионеров Сахалина вынуждены работать, чтобы прокормить себя. Из 164 817 пенсионеров островного региона работают 52 092 человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

IsaacFryxelius Рука старушки

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По данным Сахалинского отделения ПФР, в 2017 году на пенсии и различные пособия бюджет потратил 36,5 млрд рублей.

Также ведомство сообщило, что 31% пенсионеров на островах продолжает трудиться.

«Какие 31%! Пашут, как лошади, процентов 90%. Иначе ласты склеишь с такой-то пенсии!»

«Ну да… Это же только японские пенсионеры путешествуют, по разным странам ездят. А наш пенсионер на Сахалине родился, отпахал всю жизнь за гроши, получил копеечную пенсию, опять отпахал, да и помер».

«Я вот вынуждена работать, хоть и возраст, и здоровье уже не то, тяжело очень. Но что сделать — иначе не выжить. Стаж 35 лет, зарплата была 35—40, пенсия 19. На острове это очень мало».

«Да уж! С такими ценами на ЖКХ, продукты, лекарства поневоле пойдешь работать — иначе хана. На подачку под названием «пенсия» только помереть можно. У меня вот 14 тыс. рублей. Ну и как на них прожить? Даже с учетом работы — кое-как на жизнь хватает».

«Это такой медицинский эксперимент. Называется «Проживи на российскую пенсию». Главная цель — сделать так, чтобы люди вообще до пенсии не доживали».

«У меня пенсия смешная, конечно. Но я в свои 52 года работаю, зарплата хорошая. Я не хочу менять привычки — хочу хорошо одеваться, питаться, в отпуск ездить. На пенсию… Пенсии мне хватит на коммуналку и очень плохое питание, да и то вряд ли», — обсуждают новость Пенсионного фонда в социальных сетях сахалинцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году с Сахалина и Курил уехали 1620 пенсионеров. Людей не останавливают даже северные надбавки — на пенсию в 15—16 тыс. рублей на островах, да и вообще в ДФО не прожить. Люди уезжают в регионы России, где теплее, где дешевле коммунальные услуги, продукты.

Средний размер пенсии на Сахалине составил в 2017 году 17 391 рубль. Пенсионеров по старости подавляющее большинство — из 164 817 человек таких 146 296. Средняя пенсия по старости — 18 166. При этом «островной рубль» — это примерно 60 копеек от материкового, с учетом того, что большинство товаров, топливо и прочее в регион доставляются с материка.

В 2017 году Глобальный пенсионный индекс признал Россию одной из худших в мире стран для проживания пенсионеров. Наша страна оказалась на 40-м месте из 43 возможных. После РФ — только Бразилия, Греция, закрывает список Индия.

Индекс рассчитывается по 18 показателям: пенсионные финансы, качество жизни, здоровье, материальное благосостояние. Хуже всего в России дела обстоят со здоровьем пенсионеров, а по продолжительности жизни РФ и вовсе оказалась на последнем месте в рейтинге.