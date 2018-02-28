Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту загрязнения реки Детляшка неочищенными сточными водами возбуждено в городе Сочи. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

G-s.dk Сточные воды

Факт загрязнения реки выявила Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура. Инцидент произошел в поселке Якорная Щель Лазаревского района Сочи.

Долгое время в реку поступали неочищенные стоки с базы отдыха «Слава Черноморья», которая является филиалом акционерного общества «Ульяновсккурорт», уточняют в прокуратуре.

Сброс стоков происходил из-заненадлежащей работы очистных сооружений. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, превышает 13 млн рублей.

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Прокуратура направила материалы проверки в полицию. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 250 УК РФ «Загрязнение поверхностных вод с причинением существенного вреда животному, растительному миру и рыбным запасам».

Природоохранная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.