Данилов, Ярославская область, 28 февраля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области перед судом предстанет директор предприятия, обвиняемый в совершении экологического преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области. В октябре 2016 года между ПАО «Северсталь» и ООО «НПК Промэкология» был заключен договор, согласно которому общество с ограниченной ответственностью должно было утилизировать 36 900 тонн химических отходов, которые имеют IV класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

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ООО «НПК Промэкология» заключило с ООО «ТриАн» договор, в соответствии с которым исполнитель был обязан принять на территории производственного участка, расположенного в Даниловском районе, эти отходы по стоимости 2000 рублей за тонну.

Директор ООО «ТриАн» планировал создать на территории Даниловского района Ярославской области предприятие по производству строительных материалов, а полученные от ООО «НПК Промэкология» отходы использовать в качестве сырья для производства материалов.

С декабря 2016 года по март 2017 года отходы, вывезенные с территории ПАО «Северсталь» в объеме свыше 500 м3 и весом 574 тонны складировались в Даниловском районе на участке поля и в карьере недалеко от деревень Попково и Шолохово. Жители, обеспокоенные таким соседством, стали бить тревогу, обратились в СМИ, после чего были начаты проверки правоохранительными органами.

Анализ результатов лабораторных исследований образцов почвы в районе деревень Попково и Шолохово показал, что в почве превышены значения ориентировочно допустимых концентраций цинка и кадмия.

Директор ООО «ТриАн» обвиняют по статье 247 УК РФ («Обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде»). Дело передано в суд.