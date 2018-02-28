Москва, 28 февраля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Москве во время тушении пожара погибли двое пожарных — сотрудников ГУ МЧС России. Свои соболезнования семьям и близким героев выразил мэр города Сергей Собянин на своей странице в «Твиттере», сообщается на портале мэрии.

skeeze Пожар

Бойцы 41-й пожарно-спасательной части погибли, спасая людей, во время тушения пожара.

Отмечается, что погибшие пожарные — старшина внутренней службы Михаил Фомин и прапорщик внутренней службы Александр Драевский неоднократно принимали участие в тушении пожаров в столице.

«27 февраля, спасая людей на пожаре, героически погибли двое сотрудников МЧС Михаил Фомин и Александр Драевский. Соболезную их семьям и близким», — написал мэр.

Собянин заявил, что вся необходимая помощь и поддержка семьям погибших будет оказана. Город будет помнить имена своих героев.

Напомним, 27 февраля вечером в Москве в квартире жилого дома на бульваре Матроса Железняка. Из горящей квартиры пожарными были спасены четыре человека: мать и трое детей.