Ярославль, 28 февраля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославле мост через Которосль, который сейчас находится на реконструкции, хотят назвать «Комсомольским», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Строительство моста

Такая информация прозвучала 27 февраля на очередном расширенном оргкомитете по подготовке к 100-летию ВЛКСМ. По словам сопредседателя оргкомитета Александра Сизова, создана рабочая группа по подготовке сценария празднования в КЗЦ «Миллениум», утвержден макет юбилейного значка, запланированы мероприятия по посадке деревьев во всех муниципальных районах области. Кроме того, направлено обращение на имя мэра Ярославля о присвоении мосту через Которосль в Красноперекопском районе официального названия «Комсомольский».По сведениям ИА REGNUM, мэр Ярославля не возражает против такой инициативы и дал «добро» на присвоение мосту нового имени.

Мост предполагается сдать в эксплуатацию в мае этого года. В середине февраля работы вышли на новый этап — началась надвижка пролетного строения. Всего таких этапов будет шесть, и седьмым рабочие опустят пролетное строение на опорные части.

Следующая надвижка пролетного строения должна состояться в начале марта. Размер ее также будет составлять 21 метр.

Общая стоимость проекта по строительству моста — 642 миллиона рублей, из них 10 процентов — софинансирование из бюджетов области и города Ярославля. Три федеральных транша на объект общим объемом 585 миллионов рублей уже выделены региону.