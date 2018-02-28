Калуга, 28 февраля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Калужской области группа мошенников обогащалась за счёт незаконной банковской деятельности. Как сообщили 28 февраля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, противозаконные операции осуществлялись на территории региона.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

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По версии оперативников, злоумышленники использовали подконтрольные банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ведущих никакой хозяйственной деятельности. С их помощью мошенники проводили различные банковские операции и инкассацию денежных средств иных организаций. При этом лицензии на ведение подобной деятельности у подозреваемых не было. «Услуга» была не бесплатной. В итоге подозреваемые «заработали"свыше 10,6 млн рублей.

Материал был передан в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Пока по уголовному делу о незаконной банковской деятельности проходят два человека. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Калужской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы кредитно-финансовой организации. Её обвинили в мошенничестве с кредитами.