Москва, 28 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Представителям руководства США, которые вводят ограничительные меры в отношении Российской Федерации, нужно «взглянуть со стороны» на позорные проявления своей внешней политики. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По словам дипломата, официальный Вашингтон оказался в плену собственных «безрезультатных санкционных приемов».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля 2018 г. глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон планирует ввести новые санкции против России. Так, по его словам, США реализуют ограничительные меры, о которых говорилось ранее, а также введут новые в течение 30 дней.

В частности, речь идет о санкциях в отношении так называемого «кремлевского списка», часть которого США обнародовали 30 января. Туда вошли 210 человек, в том числе представители правительства РФ, главы обеих палат парламента, а также бизнесмены.

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