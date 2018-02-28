Законопроект о компенсации за отсутствие ремонта жилья внесен в Госдуму
Москва, 28 февраля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Законопроект о включении в цену выкупа квартиры компенсацию за непроизведенный капремонт внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля. Речь идет об изъятии жилых помещений для государственных нужд.
По действующим сегодня нормам, выкупная цена такого помещения складывается из двух частей: рыночной стоимости квартиры и убытков, которые понесет собственник в связи с изъятием. Под такими убытками подразумеваются расходы, которые понесет собственник квартиры при изменении места проживания, а также в случае временного пользования другой квартирой до покупки нового жилья. К убыткам также относятся затраты на переезд, поиском другой квартиры, оформление нового права собственности, досрочное прекращение своих обязательств перед третьими лицами, а также упущенная выгода.
При этом, отмечают авторы законопроекта, если государство изымает для своих нужд квартиры, находящиеся в домах, требующих капремонта, то их рыночная стоимость, как правило, оказывается ниже, чем расходы на приобретение равнозначного жилья.
«Неисполнение бывшим наймодателем своих обязательств по проведению в нормативные сроки капитального ремонта многоквартирного дома фактически приводит к увеличению его износа, и, как следствие, к аварийности. Таким образом, собственник, не имевший намерения отчуждать имущество, фактически лишается его в результате непроизведенного своевременно капитального ремонта», — указали депутаты.
В связи с этим авторы инициативы предлагают при изъятии для госнужд включать в выкупную цену квартиры, находящейся в доме, требующем капремонта, сумму компенсации за непроизведенный капремонт дома, который требовался на момент приватизации жилого помещения.