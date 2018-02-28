Москва, 28 февраля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Законопроект о включении в цену выкупа квартиры компенсацию за непроизведенный капремонт внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля. Речь идет об изъятии жилых помещений для государственных нужд.

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По действующим сегодня нормам, выкупная цена такого помещения складывается из двух частей: рыночной стоимости квартиры и убытков, которые понесет собственник в связи с изъятием. Под такими убытками подразумеваются расходы, которые понесет собственник квартиры при изменении места проживания, а также в случае временного пользования другой квартирой до покупки нового жилья. К убыткам также относятся затраты на переезд, поиском другой квартиры, оформление нового права собственности, досрочное прекращение своих обязательств перед третьими лицами, а также упущенная выгода.

При этом, отмечают авторы законопроекта, если государство изымает для своих нужд квартиры, находящиеся в домах, требующих капремонта, то их рыночная стоимость, как правило, оказывается ниже, чем расходы на приобретение равнозначного жилья.

«Неисполнение бывшим наймодателем своих обязательств по проведению в нормативные сроки капитального ремонта многоквартирного дома фактически приводит к увеличению его износа, и, как следствие, к аварийности. Таким образом, собственник, не имевший намерения отчуждать имущество, фактически лишается его в результате непроизведенного своевременно капитального ремонта», — указали депутаты.

В связи с этим авторы инициативы предлагают при изъятии для госнужд включать в выкупную цену квартиры, находящейся в доме, требующем капремонта, сумму компенсации за непроизведенный капремонт дома, который требовался на момент приватизации жилого помещения.