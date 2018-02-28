Мурманск, 28 февраля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу в отношении капитана рыбопромыслового судна «Капитан Сулимов», на котором летом 2017 года в Норвежском море погибли четыре человека.

Szsut.sledcom.ru Судно «Капитан Сулимов»

Капитан обвинялся по части 3 статьи 219 УК РФ — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Как установлено следствием и судом, капитан судна, находившегося на промысле, вследствие небрежного исполнения своих служебных обязанностей, допустил нарушения требований пожарной безопасности.

«13 июля 2017 года четыре члена экипажа, обнаружив задымление в помещении рыбомучной установки, в результате тления гофротары, вошли без изолирующих дыхательных аппаратов, в результате получили отравление угарным газом, приведшее к смертельному исходу», — напомнили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

В ходе расследования уголовного дела был проведен комплекс следственных мероприятий на Фарерских островах. Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии поселения с лишением права занимать должности на 3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Капитан Сулимов» в момент трагедии принадлежало ООО «Робинзон». Четверо погибших рыбаков — жители Мурманской области.