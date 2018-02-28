Нью-Дели, 28 февраля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В результате стрельбы на свадьбе в Индии погиб жених, сообщает 28 февраля Agence France-Presse.

Counselling Трагедия

Инцидент произошел в столице государства Нью-Дели, жених был убит шальной пулей, выпущенной во время празднования события.

21-летний Дипак Кумар был убит в доме своей невесты во время празднования свадьбы. Убийцей стал один из приглашенных гостей.

Полиция пытается идентифицировать человека, виновного в непредумышленном убийстве. По словам очевидцев, на свадьбе было несколько человек, которые пронесли с собой оружие.

«Раненный был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь», — заявили представители правоохранительных органов страны.

Стрельба на свадьбах является традиционным явлением в государствах Южной Азии, однако данная традиция запрещена. Трагические инциденты в связи с такой практикой хоть и редки, но случаются.