Москва, 28 февраля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Прощание с народной артисткой СССР Татьяной Карповой пройдет в Академическом театре имени Маяковского в Москве в пятницу, 2 марта, сообщили в пресс-службе театра.

Татьяна Карпова

Отпевание состоится в 10:30 мск в храме Вознесения Господня по адресу: ул. Большая Никитская, д. 18. Церемония прощания начнется в 11:30 мск в театре имени Маяковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 19/13.

Татьяна Карпова ушла из жизни вечером 26 февраля в возрасте 102 лет. На сцену театра им. Маяковского народная артистка СССР выходила более 80 лет — с 1938 года.

На ее счету более 50 ролей, среди которых — «Питомцы славы» по героической комедии Александра Гладкова, «Простые сердца» по пьесе Константина Паустовского, «Гамлет» по драме Уильяма Шекспира, «Медея» по трагедии Эврипида.

В 1947 году актриса получила Сталинскую премию первой степени за роль Шевцовой в спектакле «Молодая гвардия». В этот же год Татьяне Карповой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1990 году — звание народной артистки СССР.

В последние годы жизни актриса работала над мемуарами, писала стихи и прозу.

Читайте также: Почти 80 лет в Театре Маяковского: биография Татьяны Карповой