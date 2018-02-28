Калуга, 28 февраля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. До летних каникул ещё достаточно далеко, но в Калужской области уже начали готовиться к новой детской оздоровительной кампании. Как сообщили 28 февраля ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, вопросы организации летнего отдыха школьников обсуждались на традиционном областном родительском собрании, в котором приняли участие министр образования и науки региона Александр Аникеев, специалисты профильных ведомств и организаций.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На областном родительском собирании

Родительскую общественность познакомили со схемой организации отдыха детей и подростков, рассказали об особенностях перевозки организованных детских групп на территории региона и за его пределами, а также алгоритм получения путёвок в детские лагеря.

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Особое внимание на встрече было уделено вопросам комплектование и доставки детей во всероссийский детский центр «Орлёнок» и в международный детский лагерь «Артек».

Добавим, что в мае будет организована традиционная областная выставка-ярмарка детского отдыха «Летние каникулы». На ней родители смогут ознакомиться с предложенными формами отдыха и запланировать интересные каникулы для своих детей.

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По информации министерства образования и науки области, планируется, что в 2018 году отдохнут и поправят здоровье 89 тысяч детей Калужского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в период летней детской оздоровительной кампании в лагерях и санаториях отдохнули 86,2 тыс. детей и подростков из Калужской области, в том числе 29,9 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для отдыха школьников были подготовлены 14 загородных оздоровительных учреждений, семь санаториев, 340 учреждений с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха, 17 туристических и палаточных лагерей.