Москва, 28 февраля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Почти у всех жителей России (91%) дома есть аптечка. 9% её не имеют. Таковы данные опроса, проведенного Фондом общественное мнение (ФОМ).

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56% опрошенных хранят только необходимые лекарства, 34% запасаются лекарствами на разные жизненные случаи (так чаще поступают молодые).

В основном содержимое домашней аптечки — это средства от простуды (76%), обезболивающие (66%), средства от травм, ожогов, порезов (59%).

Средства для желудка, пищеварения есть в домашней аптечке у 56% респондентов, средства для «сердечников» (валокордин, валидол) — у 53%, для нормализации давления — у 51%.

Успокоительные средства, антибиотики и противоаллергические средства хранят в аптечке 41%, 41% и 34% опрошенных соответственно.

61% российских граждан покупают лекарства не реже раза в месяц, 14% — раз в два-три месяца, 16% — раз в полгода и реже. 55% — только в случае болезни, 34% — иногда и про запас.

Большинство жителей России (76%) выбрасывают просроченные лекарства. 7% — чаще выбрасывают, 3% — чаще оставляют, 1% — никогда не выбрасывают.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 11 февраля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате законодательных новшеств на рынке лекарств, в России может резко сократиться количество аптек и могут подорожать рецептурные препараты.

Это связано с возможным принятием в России закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарственных препаратов.

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