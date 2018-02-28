Манила, 28 февраля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте готов покинуть свой пост досрочно, сообщает 28 февраля Straits Times со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Гарри Роке.

Kremlin.ru Родриго Дутерте

«Президент сказал, что хочет покинуть пост раньше, если это возможно, и не будет оставаться ни минутой дольше 2022 года (когда заканчивается его срок)», — заявил Роке, отметив, что Дутерте в этом вопросе не последует примеру председателя КНР Си Цзиньпина.

Он также добавил, что Дутерте может покинуть свой пост до 2022 года в случае внесения в конституцию страны соответствующих поправок.

Напомним, ранее Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил внести поправки в конституцию страны, согласно которым упраздняются формулировки о том, что председатель страны и его заместитель «должны занимать свои должности не более двух сроков подряд».

Если они будут приняты, то действующий председатель КНР Си Цзиньпин сможет переизбраться на третий срок в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте призвал «пристрелить» его в том случает, если он станет диктатором и не уйдет с поста президента в положенный срок.

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