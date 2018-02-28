Ярославль, 28 февраля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Утром 28 февраля в Ярославле образовалась огромная пробка на одной из основных магистралей города — Московском проспекте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проблемы движения транспорта на дорогах Ярославля. Скриншот приложения «Яндекс-пробки»

Своим возмущением намертво застрявшие в пробке ярославцы делились в социальных сетях. Многие из них опоздали на работу. Как выяснилось, «благодарить» за это необходимо региональные власти.

Как следует из письма, направленного из областного департамента транспорта на имя заместителя мэра Ярославля Михаила Кузнецова, «в рамках подготовки пилотного проекта по реализации проекта «Умный город» в период с 22 февраля по 3 марта департаментом транспорта Ярославской области будут организованы экспериментальные работы по оптимизации светофорного регулирования на Московском проспекте Ярославля». Данную информацию заместителя мэра просят учесть в работе.

Неизвестно, кто и как должен был «учесть» эту инфомацию, но вот ярославцев об «эксперименте» никто не предупредил, а документ без подписей на официальном бланке попал в социальные сети.