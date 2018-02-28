Иркутск, 28 февраля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Власти Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края договорились о сотрудничестве по сохранению и развитию бурятского языка. Трёхстороннее соглашение об этом было подписано 27 марта в Улан-Удэ, сообщает правительство Иркутской области. Документ предполагает создание единого образовательного пространства в области преподавания бурятского языка и литературы.

Цитата с instagram.com/amiskhaal Фраза «Живу в Бурятии и уезжать смысла не вижу» на бурятском языке

«Регионы будут вести совместную работу по созданию и совершенствованию условий для изучения бурятского языка и культуры, при необходимости, увеличению числа образовательных организаций, классов, групп, где его преподают», — отмечается в соглашении.

Также документом предусмотрено взаимодействие в вопросах обеспечения и разработки оригинальных учебников и учебно-методической литературы, подготовки и переподготовки педагогов, обмен опытом, совместная организация и проведение культурных мероприятий.

«Язык — это душа народа, её нужно беречь, надо беречь культуру, развивать традиции, сохранять семейный уклад. Изучение родного языка, национальной истории и культуры — ведущая составляющая национально-регионального компонента содержания дошкольного, общего и дополнительного образования», — подчеркнула министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

По её словам, в Иркутской области бурятский язык как предмет включён в образовательные программы 54 общеобразовательных организаций в семи муниципалитетах. Его изучают более 3,6 тыс. школьников. Около 1,5 тыс. ребят посещают факультативные занятия, которые проводятся в 30 школах.

Ранее по этому поводу высказывался иминистр образования республики Бурятия Баир Жалсанов.

«Дети трёх субъектов будут обучаться по единым учебно-методическим комплектам. Это означает консолидацию интеллектуальных ресурсов, научно-методического похода. И мы надеемся через консолидацию усилий дадим реальный толчок развитию литературной нормы бурятского языка», — заявил чиновник в интервью «Вестям».

Напомним, наибольшее распространение бурятский язык имеет не только в самой в Бурятии, но и Забайкальском крае и Иркутской области. Также его ареал распространяется на Северную Монголию и Северо-Восточный Китай. На языке говорят порядка 300 000 человек. В августе 2017 года в интернете появилось мобильное приложение «Амисхаал», которое помогает выучить фразы на бурятском.

Забавный промоаккаунт появился и в «Инстаграме». Там публикуются переведённые на русский язык фразы. К примеру, на бурятском предложение «Живу в Бурятии и уезжать смысла не вижу» пишется так: Буряадтаа амидарнаб эндэhээ ошоhоной удха харанагyйб. А словосочетание «Самый главный» в аккаунте обозначено фотографией президента Владимира Путина и переводится на бурятский как «Сгээ ахалакша».

Цитата с instagram.com/amiskhaal Фраза «Самый главный» на на бурятском языке

Между тем новый глава Бурятии Алексей Цыденов всилу занятости бурятский язык пока не выучил.