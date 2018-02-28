ВВС США планируют взять руководство на себя в случае войны в космосе
Вашингтон, 28 февраля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Руководство операциями в случае войны в космосе намерены взять на себя военно-воздушные силы США, заявил 27 февраля начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн во время проведения 34 ежегодного симпозиума военно-воздушной ассоциации и выставки технологий во Флориде, сообщает Space News.
«Мы являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — заявил Гольдфейн.
По его словам, переход на стадию, в которой потребуется нанесение ударов из космоса, состоится уже через несколько лет, и США уже сейчас должны задуматься над тем, как добиться превосходства в этой сфере.
Верным решением, по мнению начальника штаба ВВС, станет повышение огневой мощи США, которое будет достигнуто путем интеграции разведки и коммуникационных возможностей во всех измерениях: в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе. Также для достижения указанных задач потребуется подготовка нового поколения командующих, что ВВС также способны взять на себя.
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Отметим, объем средств, выделенных на реализацию космических программ в ВВС США в 2018 году составляет $7,75 млрд, что на 20% превышает показатель 2017 года. В следующем году указанная статья бюджета может быть увеличена до $8,5 млрд.