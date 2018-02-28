Вашингтон, 28 февраля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Руководство операциями в случае войны в космосе намерены взять на себя военно-воздушные силы США, заявил 27 февраля начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн во время проведения 34 ежегодного симпозиума военно-воздушной ассоциации и выставки технологий во Флориде, сообщает Space News.

Usafe.af.mil Учения ВВС США

«Мы являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — заявил Гольдфейн.

По его словам, переход на стадию, в которой потребуется нанесение ударов из космоса, состоится уже через несколько лет, и США уже сейчас должны задуматься над тем, как добиться превосходства в этой сфере.

Верным решением, по мнению начальника штаба ВВС, станет повышение огневой мощи США, которое будет достигнуто путем интеграции разведки и коммуникационных возможностей во всех измерениях: в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе. Также для достижения указанных задач потребуется подготовка нового поколения командующих, что ВВС также способны взять на себя.

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Отметим, объем средств, выделенных на реализацию космических программ в ВВС США в 2018 году составляет $7,75 млрд, что на 20% превышает показатель 2017 года. В следующем году указанная статья бюджета может быть увеличена до $8,5 млрд.