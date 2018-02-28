Пекин, 28 февраля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты немного сдал назад по отношению к доллару США, сообщает 28 февраля агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Как стало известно, юань ослаб на 148 базисных пунктов до 6,3294 юаней за доллар, согласно Системе торговли иностранной валютой Китая.

Однако несмотря на это, в целом, юань пока остается «в плюсе», поскольку за предыдущие пару дней он успел набрать 336 базисных пунктов.

Если же говорить более длительной перспективе, то за два с половиной месяца валюта Поднебесной сумела «отхватить» у доллара 3,5 тыс. базисных пунктов.

Специалисты считают, что укрепление юаня связано с ослаблением доллара, а также балансировкой китайской системы спроса и предложения. Также, с 2015 года в Китае проводится всеобъемлющая экономическая реформа, которая в том числе направлена на более тонкую регулировку курса юаня.

Стало быть, нынешнее ослабление юаня, вероятно, связано с тем, что доллар начал отыгрывать свои позиции назад, в то время, как юань занятые позиции сохраняет.