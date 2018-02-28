Москва, 28 февраля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Минувшая сессия оказалась весьма волатильной для рубля, который успел побывать на 2,5-летних максимумах в районе 55,51 за доллар и скорректироваться от вершин на 80 пунктов вниз, вернув «американца» выше уровня 56 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Оживление в торги привнесло выступление нового главы ФРС, которое придало рынкам уверенности в четырех повышениях ставки в 2018 году», — отметил Ковалев.

Рынки в основном рассчитывали на нейтральную и осторожную риторику Пауэлла, и потому реакция на его оптимистичные комментарии относительно роста экономики и инфляции была довольно бурной на всех рынках.

«Рисковые активы погрузились в красную зону, а доллар расправил крылья, что послужило сигналом к агрессивной фиксации прибыли по рублю. Не осталась в стороне и нефть, которая совершила локальный разворот поле трех дней роста и продолжает отступать сегодня в Азии, формируя условия для дальнейшей коррекции нашей валюты», — пояснил эксперт.

После заявлений председателя американского ЦБ ожидания относительно четырех повышений выросли до 50%, и это ощутимо поддержало доллар, который вырос по всему спектру рынка и сохраняет бычий уклон на утренних торгах.

«Лишившись поддержки налогового периода, рубль будет достаточно болезненно переносить всплески спроса на «американца», особенно если на этом фоне Brent продолжит дешеветь», — полагает Ковалев.

Отчет API 27 февраля указал на рост запасов нефти на 0,9 млн баррелей против прогноза +2,7 млн, тогда как запасы бензина неожиданно увеличились почти на 2 млн баррелей, что оказало дополнительное давление на актив.

«В этих условиях пара доллар/рубль, которая 27 февраля добралась до 56,30 руб. и прибавила 1% внутри дня, способна продолжить откат со следующей целью на 56,60 руб., если доллар продолжит пользоваться спросом», — считает эксперт.

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