Омск, 28 февраля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Существует риск, что весной в Омскую область вернётся африканская чума свиней (АЧС). Однако власти региона утверждают, что предпринимают все возможные меры для того, чтобы избежать новой вспышки АЧС.

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«Такой риск существует, но регион делает всё, чтобы АЧС не вернулась. Проводится большая работа, созданы рабочие бригады, куда входят специалисты регионального минсельхозпрода, управления ветеринарии, Россельхознадзора. Они каждый день инспектируют хозяйства, проверяют условия содержания свинопоголовья, проводят информационную работу, раздают памятки. Планируется выпуск видеороликов с целью предупреждения АЧС на территории Омской области. На сходах граждан в муниципальных районах области с владельцами личных подсобных хозяйств проводится разъяснительная работа по условиям содержания свиней на личных подворьях. Мы надеемся, что чума свиней весной не вернётся, и предпринимаем для этого все возможные усилия», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

По информации профильного министерства, на сегодняшний день выплаты получили все фермеры, у которых было изъято поголовье:

«Сумма выплат составила более 170 млн рублей. Деньги выделялись из резервного фонда Омской области, а также из субсидий минсельхозпрода».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года в Омской области объявили режим ЧС из-за африканской чумы свиней. Каким образом возбудитель АЧС попал в регион, неизвестно до сих пор.

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В целом по Омской области изъяли и уничтожили около 20 тысяч свиней. Лишившимся поголовья фермерам назначили компенсационные выплаты в размере 133 рубля за 1 кг живого веса, 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

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В августе 2017 года в регионе прошёл митинг фермеров. Несколько десятков человек в ходе акции протеста в Омске потребовали от властей снять или смягчить ограничения на продажу свинины. Они назвали шумиху вокруг АЧС «полным свинством» и заявили, что животных массово уничтожают в угоду крупным свиноводческим предприятиям. Однако начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко тогда заявил, что большинство присутствовавших на митинге — не фермеры, а «теневые перекупщики», которые закупали у настоящих крестьян мясо, «накручивали цены и на рынке реализовывали». А теперь они остались без сырья из-за АЧС.

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Режим ЧС в связи с африканской чумой свиней в Омской области сняли в ноябре 2017 года. И сейчас власти региона надеются, что АЧС не оттает весной.

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АЧС — это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС (вирус) очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине. По информации Россельхознадзора, в замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) накладывается карантин. В очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней. В радиусе до 20 км от очага все свинопоголовье, продукция свиноводства, корма подлежат изъятию и уничтожению.