Москва, 28 февраля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В России в январе 2018 года численность рабочей силы составила 75,8 млн человек, из них 71,9 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,9 млн человек — как безработные, сообщили в Росстате.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Уровень безработицы в январе составил 5,2%, уровень занятости населения — 59,3%.

Общая численность безработных граждан по критериям Международной организацией труда (МОТ) в пять раз превысила число зарегистрированных в службах занятости безработных.

По данным на 1 февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 778 тыс. человек, на 0,3% больше по сравнению с декабрем 2017 года и на 13,3% — меньше по сравнению с январем 2017 года.

Уровень безработицы среди сельских жителей (8,1%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,3%). В январе превышение составило 1,9 раза.

Больше всего безработных среди женщин — 46,7%, городских жителей — 63,7%, молодежи до 25 лет — 20,1%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 23,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, безработица в России в декабре 2017 года сохранилась на уровне октября-ноября и составила 5,1%.

Напомним, число безработных в России растёт с декабря 2017 года. В января был отмечен спад числа безработных на 3%, а затем безработица снова стала расти.

Согласно данным Минтруда, численность безработных граждан в России в последнее время растёт в среднем на 1% в неделю.

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