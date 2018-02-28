Вашингтон, 28 февраля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Большой судебной победой назвал решение суда о строительстве стены на границе с Мексикой президент США Дональд Трамп, соответствующее сообщение опубликовано 27 февраля на официальной странице американского президента в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Американский судья поддержал администрацию Трампа и пресек попытку не позволить правительству построить великую пограничную стену на южной границе», — написал Трамп.

Напомним, ранее в суд Калифорнии обратились власти штата, которые потребовали запретить Белому дому строительство стены на границе с Мексикой.

Местные чиновники объясняли необходимость ввести запрет в связи с тем, что строительство стены снижает экологическую безопасность, угрожает экосистеме региона и приводит к гибели редких видов животных.

Однако судья Гонсало Куриэль, которого ранее критиковал Трамп, не согласился с перечисленными доводами и принял решение отклонить иск местных властей.

Напомним, строительство стены на границе США и Мексики для предотвращения незаконной иммиграции было предвыборным обещанием Трампа. Ранее он неоднократно призвал к строительству великой стены на «очень опасной южной границе» страны.

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