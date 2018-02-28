Токио, 28 февраля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Новый министр Японии по делам Окинавы и «северных территорий» Тэру Фукуи пока еще плохо знает названия островов южной части Курил, сообщает 28 февраля информационное агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

По данным издания, на своей первой пресс-конференции министр произнес вместо слова «Шикотан» что-то вроде «Щякотан», что вызвало насмешки в зале. После этого вопрос о неподготовленности Фукуи был поднят оппозицией в парламенте.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объяснил, что новый министр является специалистом по проблемам южного острова Окинава и пока еще свободно не овладел аспектами новой сферы деятельности.

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Кроме того, в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента Фукуи принес свои официальные извинения.

Напомним, 27 февраля предыдущий министр Японии по делам Окинавы и «северных территорий» (южных Курил) Тэцума Эсаки ушел в отставку после перенесенного инсульта. Во время пребывания Эсаки на посту министра он был дважды замешан в скандалах с международным участием.

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