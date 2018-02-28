Красноярск, 28 февраля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. В управлении МВД РФ по Красноярскому краю проходят обыски, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным агентства, следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденном в отношении замруководителя регионального главка Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени.

Дело возбуждено по факту превышения полномочий. По подозрению следствия, в конце 2012 года фигуранты дела подписали акт о выполнении работ по строительству здания следственного изолятора в Норильске на 200 млн рублей.

При этом работы на объекте были выполнены только на 10 млн, а сам объект до сих пор так и не построен.

Обыски проходят в служебных кабинетах главка. Официально региональные СКР и МВД информацию пока не комментируют.