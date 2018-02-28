Киев, 28 февраля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Украинские парламентарии приняли законопроект, разрешающий передавать дороги в концессии, сообщает 28 февраля ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, новый закон позволяет украинскому правительству заключать договоры с частными компаниями о передаче в концессионное управление дорог общего пользования государственного значения, то есть под так называемое «государственно-частное управление».

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Дороги, переданные в концессию, станут платными для проезда. При этом концессионер должен будет обновлять дорогу, проводить ее модернизацию, а также обеспечить население Украины альтернативной бесплатной дорогой. Такая дорога максимально может быть в два раза длиннее платной.

Таким образом, украинское правительство надеется получить дополнительные средства в госбюджет.

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«Украина получит качественные автомагистрали, а инвесторы — возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов», — уверены авторы законопроекта.

Напомним, ранее в министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что новый способ восстановить разрушенную инфраструктуру страны — это не полная продажа гособъектов, а передача их в концессии. Это сможет привлечь в бюджет Украины до $35 млрд, считают в правительстве.