Владивосток, 28 февраля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Дорожная карта с планом по завершению долгостроя во Владивостоке по адресу Грибоедова, 46 должна быть готова в течение недели. Такое поручение дал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на совещании по решению проблем дольщиков, сообщается на официальном портале администрации края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Также решения проблемы ждут ещё несколько долгостроев. Это четыре объекта во Владивостоке (Кипарисовая 2 и 26, Славянская, 17, Зейская, 10) и десять объектов в Партизанске, в Артеме и поселке Трудовое.

Что касается долгостроя на Грибоедова, то это ветеран нарушений прав дольщиков — строительство дома началось ещё в 2007 году и до сих пор он не сдан в эксплуатацию. В 2015 году объект сменил застройщика, обязательство по завершению стройки десятилетия взял на себя КППК «Приморкрайстрой», однако пока у него нет даже дорожной карты с планом работ.

«Ориентировочно потребуется около 300 миллионов рублей. Часть средств планируется погасить за счет дополнительных взносов дольщиков, часть — за счет продажи свободных площадей дома», — заявил и.о. директора «Приморкрайстроя» Александр Литченко.

По его словам, проект достройки проходит экспертные процедуры по оценке стоимости работ. Далее планируется провести собрание дольщиков. В свою очередь, Тарасенко поручил ускорить решение проблем с долгостроем.

«Даю вам неделю на то, чтобы сделать дорожную карту по завершению строительства объекта, она должна быть пошаговой», — отметил он.

Отметим, об острой ситуации с долгостроями на Грибоедова заявлялось ещё в 2016 году. Измученные длительным ожиданием дольщики были в шаге от протестных акций. Люди годами обивают пороги властных структур, однако проблема до сих пор не решена.