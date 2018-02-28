Борзя, Забайкальский край, 28 февраля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Непонятно зачем коммунальщикам забайкальского городского поселения Борзя понадобилось зимой ставить забор на местном кладбище, но свою работу они сделали, что называется, из рук вон плохо. Это подтверждается видеокадрами, снятыми корреспондентами местного издания «Вечорка».

Gazetavechorka.ru Так выглядит столбик забора на кладбище в Борзе

Об установке забора с использованием «нанотехнологий» редакции сообщили местные жители. Корреспонденты и сами воочию убедилась, что кладбище Борзи обносят забором, который вместо фундамента держит лед: столбики забора погружены в замерзшую субстанцию, даже отдаленно не напоминающую бетон. Куски этого «фундамента» легко крошатся топором и тают от тепла рук.

Напомним, поселение возникло более 100 лет назад как посёлок строителей железной дороги станции Борзя, которая в свою очередь получила своё название от реки Борзя — левому притоку Аргуни. В 1900 году посёлку было присвоено название Суворовский в память о русском полководце генералиссимусе А.В. Суворове (1729−1800 годы), но не прижилось, и за посёлком сохранилось название станции.

«Кладбище у нас довольно старое, почти у всех горожан здесь покоятся близкие люди — родные или друзья. Их память не должны оскорблять животные, для чего и нужен забор. Однако, можно догадываться, что простоит он недолго. Такая работа разумных людей ещё более оскорбительна, чем «лепеха» бессловесной твари», — отметила одна из жительниц города.

Gazetavechorka.ru Цемент, которым залили опоры забора на кладбище в Борзе, тает от тепла рук

Между тем начальник участка Владимир не смог дать внятных ответов на вопросы СМИ, а когда речь пошла о ледяном укреплении — ретировался. Директор учреждения «Благоустройство» Ирина Неизвестных тоже не стала давать никаких пояснений.

Напомним, странное отношение к местам захоронения усопших проявляют и в Стетенске. Общественники, посещавшие старое еврейское кладбище, с прискорбием отмечают, что оно находится в очень плачевном состоянии: могилы заброшены, памятники повалены, разбиты, либо попросту украдены.