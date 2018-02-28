Москва, 28 февраля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Москве начинается подготовка к Международному женскому дню 8 марта. Столицу начнут украшать 3 марта, сообщается на портале мэра Москвы.

С праздником 8 марта! Советская открытка

Улицы города украсят более 500 поздравительных открыток с яркими букетами и поздравлениями женщинам.

Открытки разместят на остановках общественного транспорта, в витринах магазинов, на афишных стендах вдоль улиц и проспектов.

На ярких плакатах на оранжевом или розовом фоне будет надпись: «С праздником 8 Марта!» .

Также в центре города — на фасадах домов на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской улице — будут показывать праздничные видеоролики.

В столичном департаменте СМИ и рекламы отметили, что поздравительные открытки на улицах города в Международный женский день стали доброй традицией, лишь обновляется их дизайн.

Напомним, Международный женский день стал официальным выходным в России с 1966 года, его отмечают 8 марта.

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