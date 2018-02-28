Москва, 28 февраля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Миссия трех членов 53-й и 54-й длительных экспедиций на МКС завершилась, они успешно вернулись на Землю, передает 28 февраля «Российская газета».

Jpl.nasa.gov Земля. Вид из космоса

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-06» с космонавтами Роскосмоса Александром Мисуркиным, астронавтами NASA Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой совершила посадку в степи в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 05:31 по московскому времени.

«Все члены экипажа чувствуют себя хорошо», — сообщил комментатор в ЦУПе.

После приземления капсулы к ней отправились около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26.

В ЦУПе отметили, что миссия вернувшегося экипажа продолжалась на МКС с 13 сентября 2017 года (168 суток). За это время космонавты выполнили ряд научно-прикладных исследований и экспериментов. Они поддерживали работоспособность МКС, проводили работы по её дооснащению оборудованием, а также работу с доставленным грузовыми кораблями.

Александр Мисуркин совершил выход в открытый космос.