В Киеве призывают к отставке власти, РФ защищается от атак: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Пространство для манёвров: WADA прокомментировало запрет любых соревнований в России;
- Продукты питания с сюрпризом: Россельхознадзор ввёл контроль в отношении белорусских предприятий;
- «Банду геть!»: на Украине требуют отставки Порошенко;
- По следам скандального заявления: США вслед за Россией прокомментировали слова Алиева;
- Информационная безопасность: президент расширил полномочия Федеральной службы охраны.