Горно-Алтайск, 28 февраля, 2018, 06:55 — ИА Регнум. Уникальные кадры, полученные на территории кластера «Аргут» Сайлюгемского национального парка, дают надежду на восстановление популяции снежного барса в Республике Алтай. Предварительные итоги мониторинга, проведённого экспертами Всемирного фонда дикой природы и сотрудниками нацпарка в нижнем течении реки Аргут обнародовал сайт правительства Республики Алтай.

Всемирный фонд дикой природы Уникальные кадры самки снежного барса с четырьмя котятами получены в Республике Алтай

«Мы получили уникальные кадры самки с четырьмя котятами. Эта семья ирбисов обитает в самом центре кластера «Аргут» Сайлюгемского нацпарка, а это значит, что в границах нацпарка стали появляться молодые особи, ирбисы чувствуют себя здесь в безопасности, и группировка снежных барсов растет», — пояснил научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков.

По его словам, два года назад подобный уникальный случай был зарегистрирован в Монголии и он очень рад, что теперь вот и алтайские ирбисы отличились.

«Обрадовали нас и снимки самки по имени Метка, которая обитает на Южно-Чуйском хребте. В прошлом году мы зафиксировали Метку с тремя котятами, родившимися весной 2017 года. Имена Сай, Люк и Гема котятам дали сами жители Горного Алтая. И вот почти полгода спустя мы видим тех же котят, уже подросших, Метка, как заботливая мама, выходила и выкормила всех троих», — отметил учёный.

Напомним, в 2017 году по инициативе и при поддержке Алтае-Саянского отделения WWF в России прошли самые масштабные учеты снежного барса за всю историю сохранения этого хищника. Результаты учетов в 2017 году показали: численность снежного барса в России остается стабильной. Присутствие 43−47 особей ирбиса подтверждено данными автоматических камер, зафиксировано семь котят из четырех выводков: два выводка — в Бурятии, два — в Туве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным ученых, на Алтае обитает около 30 снежных барсов, 15 из них — на территории Сайлюгемского парка.