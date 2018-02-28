Якутск, 28 февраля, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Отстаивать права сельских учителей в Якутии приходится через суд: правительство республики отказывается выплачивать некоторым педагогам Таттинского района положенную по закону компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Конституционный суд республики за трактовкой регулирующих право на получение этих выплат законов обратился с иском к правительству Якутии депутат Госсобрания региона Владимир Фёдоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заседание состоялось 27 февраля, решение обещают огласить в марте.

Альбрехт Самуил Анкер. Сельская школа. 1858

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Сельские учителя обратились к парламентарию с жалобой на то, что региональные власти очень выборочно трактуют и исполняют принятое в соответствии с требованиями федцентра региональное постановление №459 «Об обеспечении мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций РС (Я), муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках». В документе прописано право педагогов, работающих на селе, получать компенсацию расходов на оплату жилья — за тепло и электроснабжение.

В республике эти выплаты перечисляют не всем: оговоренных в документе мер поддержки лишены директора школ, заведующие детскими садами и их заместители. По мнению обратившихся к депутату педагогов, такой подход противоречит статьям 4, 47, 51 и 52 федерального закона «Об образовании РФ» и должен быть исправлен.

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«Правительство так не считает и ничего менять не хочет. Мол, и так хорошо живут. При этом речь идет о скромной сумме — 1,2 тыс. рублей на человека в месяц. Для кого-то это не деньги, но для людей, живущих и работающих на селе, где зарплата бюджетника и пенсия отца с матерью зачастую единственный устойчивый источник дохода целой семьи, — очень даже деньги. Видимо, поэтому селяне ко мне обратились с письмом. Люди требуют, чтобы наше родное правительство прекратило формально подходить к нормативным актам — по принципу «тут читаю, тут не читаю». А то, как заниматься образовательным или воспитательным процессом, так ты педагог, а как зарплату получать — менеджер», — констатировал депутат.

За трактовкой разночтений между федеральными законами и республиканскими нормативными актами Владимир Фёдоров обратился в Конституционный суд Якутии. Необходимость отстаивать права педагогов на небольшую выплату через суд удивляет парламентария.

«Больше всего меня в этой ситуации изумляет родное правительство, которое не выплачивает своим же гражданам положенное им по закону. Оно настолько сильное, что может пинками загнать депутатов в зал для голосования и заставить их переголосовать по поправкам о предоставлении льготы 9,4 млрд рублей для компании «Роснефть» — то есть об отказе о поступлении этих денег в бюджет. Оно настолько богатое, что может подарить акции «АЛРОСА-Нюрба» стоимостью 12 млрд рублей частной кубышке «РИК», чьи структуры уже теряли сотни миллионов рублей на безумных финансовых схемах (депозиты «НР-банка») и неудачных вложениях (тот же «Оптоган» со своими светильниками). Оно настолько социально ответственное, что в заботе о бюджетниках загоняет в долги десятки субъектов малого бизнеса, не рассчитываясь с ними по уже исполненным госконтрактам — лишь бы отчитаться: мы выполнили майские указы! … Но в то же время готово костьми лечь, лишь бы не отдать работнику на селе эти жалкие 1,2 тыс. рублей!» — возмущён Владимир Фёдоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возникли проблемы по расчётам бюджетных учреждений за проведённые работы в 2017 году и трудности с выплатой зарплат из бюджета. По сведениям из министерства имущественных отношений республики, в ведомство вернулись 145 платежных поручений с формулировкой «Отсутствие средств на счетах минфина Якутии». В министерстве культуры Якутии признали проблемы с выплатами зарплат, которые начались с октября 2017 года: директорам подведомственных бюджетных учреждений предлагалось брать кредиты на покрытие возникшей задолженности.

Известно также, что не были погашены до конца 2017 года долги перед сотрудниками компаний, которые работают с бюджетными учреждениям на условиях аутсорсинга — уборщицами и санитарками.

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