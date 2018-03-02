Москва, 2 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Лауреат конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Алена Кульпина родилась в 1993 году в Минусинске Красноярского края.

Пресс-служба ОНФ Алёна Кульпина

В 2015 году окончила Хакасский госуниверситет им. Н.Ф.Катанова по специальности «журналистика».

C момента окончания вуза работает корреспондентом в информационном агентстве «Хакасия».

Журналист информационного агентства «Хакасия» Алена Кульпина стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». В интервью она рассказала о том, почему решила принять участие в конкурсе и какой теме была посвящена ее работа.

Конкурс всегда привлекал мое внимание своим высоким уровнем и возможностью обмена опытом с журналистами из других регионов. Ранее в нем участвовали мои коллеги, а в этом году и я решила попробовать свои журналистские силы, тем более, что несколько моих материалов подходили под объявленные номинации. Хакасия достаточно удалена от федерального центра, и такие конкурсы дают региональным журналистам понять и почувствовать уверенность в собственных силах и значимости. Мы понимаем, что наш голос слышат, он важен, и на основе наших материалов, в том числе, формируется будущее страны.

Я выбрала тему, посвященную качеству обслуживания в медицинских учреждениях. Мой материал был посвящен сельской больнице, в которой из-за отсутствия аппарата УЗИ будущие роженицы вынуждены были выезжать далеко за пределы района. Находясь в отчаянном положении без диагностики, беременные женщины отправлялись в Абакан или Красноярск по несколько раз. В результате одной из таких поездок жительница потеряла ребенка.

После публикации этого материала сразу же началась прокурорская проверка. В считанные сроки районная больница приобрела необходимую диагностическую аппаратуру. Этот случай, к сожалению, очень ярко продемонстрировал довольно распространенные ситуации в отдаленных уголках нашей страны, когда власти обращают внимание на качество оказания услуг в сфере здравоохранения только после вопиющих прецедентов.