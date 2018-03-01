Калининград, 1 марта, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Конкурс ОНФ «Правда и справедливость» дает возможность рассказать о проблемах регионов на федеральном уровне, считает журналистка из республики Адыгея.

Пресс-служба ОНФ Екатерина Пензева

Екатерина Пензева родилась 3 января 1984 году в Майкопе, в 2001 году окончила среднюю школу №19 Майкопского района.

В 2002 году поступила на филологический факультет Адыгейского государственного университета. После окончания вуза два года работала учителем русского языка и литературы в Лицее №8 Майкопа.

В 2010 году начала работать в редакции республиканской газеты «Советская Адыгея» корректором.

В 2013 году перешла работать на должность корреспондента. Освещала темы молодежной политики, туризма, защиты прав потребителей. В комплексных материалах, расследованиях поднимала социальные вопросы. Сейчас ведет спортивную страницу.

Корреспондент газеты «Советская Адыгея» Екатерина Пензева стала лауреатом конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость». В своей журналисткой работе она подняла один из острых вопросов — качество питания в школах.

По ее словам, сейчас в Адыгее этой проблеме Министерство образования и науки, Роспотребнадзор стали уделять большое внимание.

О своем отношении к происходящему Екатерина Пензева рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

У этого конкурса очень высокий уровень. В нем принимают участие талантливые журналисты со всех регионов России. Мне хотелось проверить своим силы. К тому же, конкурс дает возможность рассказать о региональных проблемах на федеральном уровне.

Питанию в школах Майкопа и Республики Крым. В своей работе я поднимала вопросы качества питания детей, а также от чего это зависит и из чего складывается школьное меню.

В последние полгода у нас стали проводятся проверки по школам. Связано ли это с выходом моей публикации, или просто власти обратили на данный вопрос внимание, я не знаю. Но точно могу сказать, что сегодня Министерство образования и науки, Роспотребнадзор уделяет этой проблеме большое внимание.

Я много работала в освещении проблем детской и подростковой психологии, а сейчас решила немного поменять профиль и заняться спортивной тематикой. Мне очень интересно это направление.

Хочется пожелать раскрывать темы, которые кажутся острыми и злободневными, не опускать руки, если не удается получить информацию сразу, всегда найдется рычаг, который повернет ситуацию в вашу пользу. Творческих успехов и легких строчек! Пусть работа приносит удовлетворение и радость.