Калининград, 1 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает серию интервью с лауреатами профессионального конкурса

Пресс-служба ОНФ Маргарита Кожевникова

Одним из участников конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость» стала корреспондент газеты «Северянка» Маргарита Кожевникова из Ярославской области. В своей публикации журналист подняла острую тему — незаконное захоронение отходов. Разбирательства шли целый год. В итоге суд призвал инвестора очистить территорию.

Маргарита Кожевникова родилась в 1961 г. в городе Данилов Ярославской области. В 1983 г. закончила Ярославский политехнический институт, получила специальность инженер — химик — технолог. Сейчас работает корреспондентом газеты «Северянка», журналистский стаж — 7 лет.

Считаю важным поднимать острые темы, доносить их до власти и тем самым стараться решить проблему. Это нужное и полезное дело.

Моя работа была посвящена экологической теме. К нам в редакцию обратились жители Даниловского района Ярославской области. Они рассказали, что по ночам на территорию поселения грузовиками свозят сыпучее вещество с едким запахом, похожее на отходы металлургического производства. Неизвестное вещество складируют на обочине дороги между деревнями Попково и Шолохово и в выработанных карьерах в Шолохово. При этом в одном из карьеров находится единственный в деревне колодец.

Мы тут же отреагировали на обращение жителей. В это же день съездили на место складирования отходов, стали брать комментарии у главы района, главы поселения, дозвонились даже до прокуратуры. Связались с полицией. На следующий день они уже выставили посты. А кто бы, кроме них, мог законным способом остановить машины? Наша задача была как можно быстрее остановить складирование отходов и выяснить кто является собственником.

Спустя какое-то время мы нашли инвестора. Он стал говорить, что на этом месте будет не захоронение отходов, а предприятие по производству шлакоблоков. Конечно же, ему никто не поверил, поскольку рядом с этим местом не было инфраструктуры.

Дальше мы подключили к этому вопросу активистов Народного фронта, природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, Россельхознадзор. Было установлено, что эти отходы имеют 3-й и 4-й класс опасности.

Ситуация длилась ровно год. Жители к нам обратились в январе прошлого года. Каждые два-три месяца мы собирали информацию и публиковали материалы в газете. В итоге были заведены судебные дела. Суд обязал инвестора убрать несанкционированную свалку. Всего было два места складирования. Одно место уже убрали, другое — еще нет. Но мы эту ситуацию держим на контроле.