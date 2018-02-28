Москва, 28 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Светлана Фазылова в 2013 году окончила Курганский государственный университет по профилю «телевидение и радиовещание».

Пресс-служба ОНФ Светлана Фазылова

Начала свою работу на телевидении в курганском филиале ВГТРК, где проработала около двух лет в программе «Вести».

Затем переехала в Сургут и практически сразу попала в «Сургутинтерновости» (СИН). Именно в СИНе впервые попробовала себя в роли ведущей новостей, в портфолио появились авторские программы, документальные фильмы, яркие аналитические материалы и отличные репортажи.

Светлану Фазылову дважды признавали лучшим репортером города Сургута, а ее работа стала финалистом всероссийского конкурса документальных фильмов «Россия doc кино».

Корреспондент телеканала «СургутИнтерНовости» Светлана Фазылова стала лауреатом Всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость», и побеседовала с корреспондентом ИА REGNUM.

Этим летом я побывала на смене для молодых журналистов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму, где познакомилась с ребятами из разных уголков нашей страны и узнала о конкурсе. Я знаю, какого высокого профессионального уровня журналисты принимают в нем участие. Конечно, мне хотелось попробовать свои силы.

На конкурс я отправляла три своих работы, одна из которых стала победителем. Я очень рада, потому что видела несколько выигравших работ, оценила их силу и профессионализм. Очень круто стоять с ними в одном ряду. Моя работа — это целая история, которая началась с программы «Жди меня», где девушке-кубинке по имени Диана, всю жизнь считавшей себя дагестанкой, помогли найти родного отца. Для съемок передачи журналисты поинтересовались, как живет главная героиня, и узнали о том, что девушка живет с двумя детьми, один из которых инвалид, в плачевных условиях. Дома, в одном из которых и проживала девушка Диана, у нас называются «северные балки» — деревянные постройки, больше напоминающие сарай, чем дом.

Благодаря сюжету для передачи, о ней узнали активисты ОНФ и наше журналистское сообщество, которые помогли ей получить квартиру, в очередь на которую ее даже отказывались ставить из-за бюрократических проволочек. Буквально через месяц девушке уже вручали ключи от квартиры. Мы снимали эту историю в несколько этапов, и заключительная часть сюжета, где Диана получает из рук главы города ключи от квартиры, вызывает слезы радости и счастья. Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты видишь результат своей работы. Это не просто отклик от телезрителей, а реальное решение обозначенной проблемы.

Я универсальный журналист, поэтому поднимаю большой перечень тем, начиная от образования и здравоохранения, заканчивая строительством социально значимых объектов.

Победителям можно сказать следующее — они молодцы! Ребята поднимают острые и интересные темы. Они так или иначе помогают людям. Будущим участникам конкурса хочу сказать — дерзайте!