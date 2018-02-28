Калининград, 28 февраля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. В работе медиафорума примут участие все лауреаты конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость».

Пресс-служба ОНФ Александра Медведенко

В этом году на конкурс было прислано более 5,5 тысяч работ из всех регионов страны, лауреатами стали 350 человек.

Одна из победительниц конкурса — Александра Медведенко из Новосибирска.

Александра Медведенко родилась в Барнауле. Окончила Алтайскую академию культуры и искусств по специальности педагог по сценической речи. Работала внештатным корреспондентом РБК-Новосибирск, снимала сюжеты для федеральных каналов. Сейчас совмещает работу на интернет-сайте «Новосибирские новости», радио «Городская волна» и телеканале «Новосибирские новости».

Основные направления — социальная журналистика, туризм, культура.

«Каждый социально-значимый сюжет — это вклад в общее дело по улучшению жизни людей», — считает Александра Медведенко

Корреспондент «Новосибирских новостей» Александра Медведенко стала лауреатом конкурса ОНФ «Правда и справедивость» благодаря своей работе об организации доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По ее словам, формально в Новосибирской области этой проблеме уделяют большое внимание, но многие вопросы решаются лишь на бумаге.

Поскольку я работаю в новостях, и знаю, что каждая новость актуальна один-два дня, мне хотелось, чтобы мои сюжеты прожили более длинную жизнь, чтобы они еще «поработали». Конкурс такого уровня как раз позволяет показать социально значимые материалы на федеральном уровне.

Моя работа была посвящена жизни людей с ограниченными возможностями, в частности проблемам передвижения инвалидов-колясочников. Во всех отчетах, предоставляемых организациями, говорится о том, что город становится доступнее, однако я неоднократно со съемочной группой участвовала в так называемых проверочных рейдах и обнаруживала несоответствие документов действительности. Я считаю, что это общероссийская проблема — на бумаге все есть, а по факту — либо нет, либо смонтированы такие пандусы, в которые не проходят ни одни колеса. С этим надо бороться. К этому надо привлекать внимание.

Прежде всего, он послужил привлечению внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями. В последнее время у нас в городе довольно активно ведется работа по реализации программы «Доступная среда», но есть много недочетов, среди которых и «работа на бумаге».

Сейчас я работаю над проблемами, возникающими в сфере благотворительности, в том числе, касающимися мошенничества, организации фиктивных фондов, которые наживаются на средствах граждан под прикрытием сбора средств на благие цели.

Не стесняться и не бояться участвовать в таких конкурсах. Название «Правда и справедливость» призывает нас бороться за это. Лжи и несправедивости очень много в нашем мире. Каждый наш социально-значимый сюжет или каждая статья — это вклад в общее дело по улучшению жизни людей.