Санкт-Петербург, 27 февраля, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Трамвай «Чижик» на первой в России частной трамвайной линии в Петербурге впервые прошел по одному из построенных участков в Красногвардейском районе города, сообщает 27 февраля телеканал «Санкт-Петербург».

Chizhik-lrt.ru Трамвай «Чижик»

"За поездкой наблюдали представители компании, которая реализует проект частного трамвая. Судя по всему, тест прошел удачно, «Чижик» преодолел маршрут и добрался до пункта назначения», — отмечает источник.

Начало эксплуатации частного трамвая назначено на 1 марта. Первый маршрут частной сети свяжет станцию метро «Ладожская» с проспектом Косыгина, проспектом Наставников и Хасанской улицей, где находится трамвайное депо.

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Скоростная трамвайная сеть создается на условиях ГЧП от Ладожского вокзала в направлении района Ржевка-Пороховые. В ходе строительства сроки запуска скоростного трамвая были сорваны. Изначально первый маршрут обещали запустить в августе 2017 года, затем срок перенесли на сентябрь, потом на ноябрь, затем сообщалось о том, что линию запустят до конца декабря 2017 года. Но все эти сроки не были выдержаны. В итоге запуск перенесли на 1 марта 2018 года.

На новую ветку 1 марта должен выйти трехсекционный трамвай «Чижик» (33,45 м), вместимость которого составляет 376 человек. На всем протяжении ветки трамвая предполагается разместить 12 остановочных павильонов. В настоящее время ведутся работы по обустройству посадочных платформ.