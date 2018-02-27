Москва, 27 февраля, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Примерно 70% случаев на карте нарушений движения «Голос» являются псевдонарушениями, и Общественная палата РФ будет настаивать на том, чтобы такая информация удалялась, заявил журналистам секретарь Общественной Палаты РФ Валерий Фадеев во вторник, 27 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка

«Организация «Голос» создала «карту нарушений». Мы проанализировали эту карту — примерно 70% тех случаев, которые обозначены на этой карте, не являются нарушениями, по нашему мнению», — заявил Валерий Фадеев.

В частности, по его словам, «как нарушение подается сообщение об информировании о выборах членами избирательных комиссий».

«Это их работа, избирательной комиссии», — добавил Валерий Фадеев.

Он напомнил, что в 2017 году на выборах муниципальных депутатов, «по мнению того же «Голоса», была плохо налажена работа по информированию жителей Москвы».

«Но это тоже теперь считается нарушением», — отметил секретарь ОП РФ, — Что же касается упреков в отношении организации опросов граждан по благоустройству городов и школьных референдумов в день выборов, то позиция Общественной палаты РФ заключается в том, что «подобные акции никак не нарушают избирательное законодательство», — отметил Валерий Фадеев.

По его словам, в ОП РФ «проверяли некоторые сообщения», которые затем оказались на карте «Голоса», и они не подтвердились.

«Проблема в том, что с карты «Голоса» это нарушение не удаляется. Мы будем настаивать на том, чтобы рассказывалось обо всех псевдонарушениях, чтобы они удалялись изо всех возможных источников», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Он также отметил, что ОП РФ «абсолютно открыта для всех организаций» России, и в некоторых регионах палатами подписаны соглашения о наблюдении за выборами с «Голосом», в частности, в Ульяновской области.

Есть также и большой интерес к выборам со стороны людей, которые хотят участвовать в наблюдении в качестве волонтеров, добавил Валерий Фадеев.

Специально для ИА REGNUM ситуацию прокомментировал вице-президент Гильдии российских адвокатов Владимир Самарин.

«Меня, как юриста, интересуют только факты. Если есть факты — то они должны быть расследованы И те люди, которые допустили нарушения, должны быть наказаны. А если факты не представлены, то за это должен отвечать тот, кто вносит эти «якобы факты» в публичное пространство», — рассказал Владимир Самарин.

«Выборы — слишком серьезное мероприятие. Слишком накалена обстановка. И если «вбросы» не подтверждаются фактами, то я это расцениваю, как провокацию. По каждому факту — я повторяюсь — факту — должен быть разбор. Это моя юридическая, профессиональная точка зрения», — подчеркнул Владимир Самарин.