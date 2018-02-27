Москва, 27 февраля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено в новом учебном году по ряду специальностей. Об этом 27 февраля сообщила министр образования и науки Ольга Васильева в эфире телеканала «Россия 24».

Валентин Волков. Вузовцы. 1947

По её словам, увеличение числа бюджетных мест планируется по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям.

Напомним, ранее в Минобрнауки сообщали, что в 2018 году на бюджетные места смогут поступить 57% выпускников российских школ. Таким образом, доступность бесплатного образования в России пока остаётся на прежнем уровне.

При этом средний по стране балл ЕГЭ для поступающих в вузы в 2017 году увеличился до 66,8 балла, а в этом году, как ожидается, станет ещё выше.

Средний конкурс на бюджетные места в вузы в минувшем году достиг 8,3 человека на место, на целевое обучение — 13 человек на место.

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